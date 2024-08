Ocho intrigas rodean citaciones de la Fiscalía a salpicados en juicio de JOH

1: Aún no es formal

No obstante, la citación aún no es formal, y será hasta la próxima semana que se enviarán a cada persona un escrito.

Aunque las citaciones fueron informadas de manera pública, el experto en derecho Oliver Erazo señaló que detrás de estas convocatorias hay vacíos jurídicos y legales, es decir, que solo son charlas que no tendrán ningún efecto.

“Aún no se ha citado, pero cuando se haga, seguramente será como investigados”, explicó Mora.

El abogado Erazo fue expresó que el fiscal, al mencionar al expresidente Zelaya, mostró ciertas particularidades.

“Hay que prestar atención a la lectura del fiscal. Dice: después de que hayan rendido declaración todos los anteriores de la lista, se citará al expresidente Zelaya”, afirmó.

Argumentó que Zelaya está orientando a “Mel” sobre qué decir al momento de la citación.

“Le está diciendo al expresidente Zelaya que declare: ‘A mí me llamaron porque me mencionaron allá, pero así como me mencionaron a mí, mencionaron a 35 más’. ¡Le están dando atole con el dedo al pueblo!”

“Es un fiscal impuesto por Libre, ¿qué se puede esperar?”, reforzó por su parte, Pineda Alvarado.