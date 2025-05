Romeo Vásquez: “¿Por qué mejor no buscan a la ministra fantasma Carla Paredes?"

“En el radio, cinco estrellas que cargo en mano, estoy escuchando que el régimen anda buscándome como sabueso. “¿Por qué mejor no buscan a la ministra fantasma Carla Paredes , que tiene abandonados los hospitales y llenos de ratones, de cucarachas, malolientes, que no hay medicina para atender a los pacientes?”, dijo el general en el video.

El mensaje del general fugitivo continúa con una crítica directa a las condiciones en los hospitales del país.

"¿Acaso no les da dolor cuando llegan esos pobres hondureños de tierra adentro a buscar medicina que no encuentran? Cuando buscan a un médico, buscan al instrumental, los médicos para operar, y no hay, no existe. Eso deberían estar haciendo".

Además, el militar aseguró que "el corazón de los que gobiernan parece que se les endureció de tanto odio que tienen y no están pensando en la gente pobre”.

Vásquez también aprovechó para hacer un llamado a la unidad nacional más allá de los partidos políticos.