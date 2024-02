Inhabilitado el SACE, docentes no pueden matricular alumnos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Docentes de diferente partes del país denunciaron que no pueden registrar a los niños en el Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) debido a que aún no está habilitado el año 2024.

Que el sistema no esté habilitado significa que los docentes no podrán inscribir a los alumnos para el grado que les corresponde ni tampoco se podrán hacer traslados a otros centros educativos.

Los profesores recibieron de los directores distritales el siguiente mensaje en el que les indicaron la inhabilitación del sistema: “Se les informa que aún no se encuentra habilitado el año 2024 del Sistema SACE, y no lo estará mientras no estén configuradas las mallas curriculares, que en este año cambian en décimo grado de algunas carreras y se tiene que crear onceavo también, estaremos avisándole fecha tentativa de apertura 2024”.