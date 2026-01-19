Hospital de Salamá avanza su fase final y queda con fondos presupuestados

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro supervisó este lunes los avances del Hospital de Salamá, en Olancho, una obra largamente esperada por la población del norte del departamento. Según la información de las autoridades, el proyecto se encuentra en su etapa final de ejecución, con infraestructura concluida y recursos contemplados en el presupuesto nacional para su terminación, equipamiento y puesta en marcha. Durante el recorrido, la mandataria informó que la infraestructura del hospital ya está completamente cerrada y que las primeras dos fases del proyecto han sido finalizadas.

Actualmente, la obra se encuentra en la tercera y última etapa, que comprende la instalación de los sistemas eléctricos, hidrosanitarios, electromecánicos, de aire acondicionado, gases medicinales y comunicaciones, así como las divisiones internas donde funcionarán consultorios, áreas de emergencia y hospitalización. Castro subrayó que, pese a los retrasos acumulados propios de proyectos, el hospital mantiene una ruta clara para su conclusión. En ese sentido, explicó que el 30% del equipamiento médico y no médico ya fue pagado y se encuentra en Aduanas, mientras que el 70% restante está adjudicado y será cancelado conforme ingrese al país, tal como lo establece el proceso contractual. La presidenta recalcó que tanto la finalización de la construcción como la compra del equipamiento y la contratación del personal están contempladas dentro del presupuesto nacional correspondiente al presente ejercicio fiscal y al presupuesto 2026, el cual deberá ser aprobado por el Congreso Nacional. "No hay pretextos. Los recursos están presupuestados", afirmó, al tiempo que señaló que el hospital se entrega con las condiciones financieras definidas para su continuidad y funcionamiento. La presidenta Castro afirmó que su visita tuvo como objetivo dejar constancia del estado real del proyecto al cierre de su gestión, detallando qué queda construido, qué está contratado y qué recursos quedan asignados. "Esto es del pueblo y de ustedes depende que este proyecto se termine", expresó.

Funcionamiento