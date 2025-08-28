  1. Inicio
Construcción del Hospital Básico de Salamá está en la etapa final

El Hospital Básico de Salamá es uno de los ocho proyectos hospitalarios en construcción anunciados por el gobierno a nivel nacional

Según las autoridades, el Hospital de Salamá beneficiará a más de 40 mil habitantes.

Olancho, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro supervisó este miércoles el avance de las obras del Hospital Básico de Salamá, una inversión de 1,274 millones de lempiras que beneficiará a cerca de 40,000 habitantes del municipio y zonas aledañas.

El hospital forma parte de los ocho proyectos hospitalarios en construcción a nivel nacional y está en su fase final, informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Servicios que ofrecerá

El nuevo complejo contará con áreas de emergencia, consulta externa, hospitalización, quirófanos de última generación y sala de partos.

La atención médica estará a cargo de especialistas en medicina interna, cirugía, traumatología, ortopedia, pediatría, ginecología, obstetricia y anestesiología. Además, dispondrá de laboratorio clínico, banco de sangre, transfusiones, imagenología (rayos X y ultrasonidos), farmacia, lavandería, costurería hospitalaria, central de esterilización, dietética, trabajo social, morgue y tres almacenes para medicamentos, insumos y víveres.

Durante la visita, Castro aseguró que el hospital representa un avance importante en el fortalecimiento de la red hospitalaria nacional.

“Este hospital tiene un valor incalculable para este pueblo y para los municipios del norte y no es un hospital chatarra, tampoco es una carpa, es un hospital de primera, como ustedes se lo merecen”, dijo la presidenta Castro a la población de Salamá.

