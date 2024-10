La hondureña Maribel Lieberman fusiona platillos de cinco países en un libro de recetas

1

Tegucigalpa, Honduras.- Platillos de España, Estados Unidos, Francia, Honduras e Italia se fusionan en un libro de la hondureña Maribel Lieberman, reconocida por sus chocolates que fabrica en Nueva York.

“Este libro es un resumen de mi vida profesional con recetas de chocolate y cocina de cinco países, como el mío, Honduras; España, Italia, Francia y Estados Unidos”, dijo Lieberman a EFE en una reciente visita a Tegucigalpa.

Lieberman estuvo en la capital hondureña para conocer la labor de un misionero español granadino, más conocido como el ‘Padre Patricio’, quien, desde hace más de 30 años, a través de la educación, le ha cambiado la vida a niños, jóvenes y ancianos hondureños que vivían en la pobreza.

Su libro, ‘MarieBelle Entertains: Savory and sweet recipes for every occasion from the master chocolatier (Recetas saladas y dulces para cada ocasión de la maestra chocolatera)’, editorial Rizzoli, fue presentado recientemente por Lieberman en Nueva York, donde reside desde hace más de dos décadas y es reconocida por sus chocolates que vende en Soho.

Lieberman explicó que su libro, ilustrado con unas 200 fotografías y presentado en una fina caja que pareciera ser de chocolates, recoge recetas tradicionales de los cinco países seleccionados, y que, en el caso de las hondureñas, como las ‘pupusas’ (tortilla de maíz rellena con quesillo u otros ingredientes), les puso sus propios sabores.