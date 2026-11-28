Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas continuarán en la mayor parte de Honduras este domingo 29 de noviembre, aunque el ingreso de humedad procedente del mar Caribe provocará precipitaciones débiles y aisladas, principalmente en las regiones norte y oriental del país.
Así lo informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), quien explicó que el viento del este transportará humedad desde el Caribe hacia el territorio nacional.
"Debido al viento del este transportando humedad proveniente del mar Caribe, se nos estará generando lo que son precipitaciones débiles y aisladas más que todo para el sector norte y oriente", detalló Ochoa.
En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador indicó que el oleaje se mantendrá dentro de los rangos normales, tanto en la costa norte como en el golfo de Fonseca.
Para ambas zonas se esperan olas de uno a tres pies de altura, de acuerdo con el reporte meteorológico proporcionado por Cenaos.
Temperaturas por regiones
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 18 grados.
En la región central se esperan temperaturas de hasta 30 grados, con mínimas de 18 grados. Mientras tanto, en la región insular la máxima alcanzará los 30 grados y la mínima será de 27 grados.
Para la región norte, el pronóstico establece una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 24 grados.
En el oriente del territorio nacional se esperan condiciones cálidas, con una máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados.
La región sur presentará las temperaturas más elevadas del país, con una máxima de 37 grados y una mínima de 24 grados, según el reporte de Cenaos.
Por su parte, en la región occidental se registrará una máxima de 28 grados y una mínima de 14 grados, la temperatura mínima más baja entre las regiones detalladas en el pronóstico.
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