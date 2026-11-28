Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas continuarán en la mayor parte de Honduras este domingo 29 de noviembre, aunque el ingreso de humedad procedente del mar Caribe provocará precipitaciones débiles y aisladas, principalmente en las regiones norte y oriental del país. Así lo informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), quien explicó que el viento del este transportará humedad desde el Caribe hacia el territorio nacional. "Debido al viento del este transportando humedad proveniente del mar Caribe, se nos estará generando lo que son precipitaciones débiles y aisladas más que todo para el sector norte y oriente", detalló Ochoa.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador indicó que el oleaje se mantendrá dentro de los rangos normales, tanto en la costa norte como en el golfo de Fonseca. Para ambas zonas se esperan olas de uno a tres pies de altura, de acuerdo con el reporte meteorológico proporcionado por Cenaos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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