A Honduras no le incomodan tropas rusas en Nicaragua

El exembajador de Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, indicó que “pareciera que es lo mismo (de todos los años), pero en el contexto actual es una amenaza muy seria que no puede tomarse a la ligera”. “En este contexto, considero que resulta peligroso para Nicaragua y peligroso además para la región y el hemisferio”.

“Le están abriendo las puertas a un país que desbarata a Ucrania y que tiene las armas necesarias y no tiene ninguna vacilación para usarlas. Mucha gente dice que esto es algo normal y podría ser, sin embargo, no podemos negar el contexto actual que vive el mundo”, dijo. Para McFields, “Nicaragua y Centroamérica no necesitan militares, naves y aeronaves rusas, la región necesita educación, inversión, hospitales, ciencia y tecnología.

“Centroamérica no quiere estar en medio de este conflicto. Este tipo de visitantes pone en riesgo la seguridad de la región. Creo que el Sistema de Integración Centroamericana debería llamar a una reunión para analizar esta amenaza”, agregó.

LEA: Nicaragua desmiente posible instalación de bases extranjeras en su territorio

La socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, dice que la Asamblea “rutinariamente” cada seis meses autoriza la entrada de militares, “pero este último decreto ha causado mucho revuelo por el contexto”.

“El contexto está relacionado con la invasión de Rusia a Ucrania, con la confrontación con Estados Unidos. Una presentadora de televisión rusa (influyente) dijo que, si EUA tenía armamento para alcanzar a Moscú, Rusia iba hacer algo similar emplazando mayor capacidad militar en Nicaragua para alcanzar la ‘ciudad que está en la colina’, se refiere a Washington. Esto debe ser considerado como un tema de preocupación”.

Cuadra le dijo que Centroamérica posee instituciones, como Sica, que debe discutir este tema. “Los países de la región, a excepción de Costa Rica, integran la CFAC y tienen “un tratado marco de seguridad democrática que habla sobre un balance razonable de fuerzas”.