Honduras: Diputados amenazan a quienes integrarán Junta Nominadora de la CSJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, denunció que un grupo de diputados están coaccionando y amedrentando a quienes conformarán la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Algunos diputados se subrogan atribuciones como la Interpol, de que van a investigar aquí y que si no les parece”, declaró Canales. Dijo que no ha querido hacer las denuncias detalladas a fin de no “manchar el proceso, pero en su momento, si es necesario, lo vamos a hacer. Me parece que no se debe coaccionar a ninguna persona”.

El CAH se apresta a elegir en las próximas semanas a sus dos representantes ante la Junta Nominadora. “Yo considero que ahora es la gran oportunidad de reconstruir la credibilidad y esa desconfianza que ha tenido el pueblo hondureño, sobre todo el sector justicia, llámese Policía, Ministerio Público y esencialmente la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.

