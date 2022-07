Honduras: Abogado Mario Díaz buscará ser magistrado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El coordinador de Tribunales de Sentencia de Francisco Morazán, Mario Díaz, informó que se postulará para una magistratura en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El profesional del derecho dice que cumple con todos los requisitos para el cargo y señala que en este nuevo proceso percibe mejores condiciones para una postulación.

“Sí, me voy a postular porque las condiciones se están dando. Es una decisión que he tomado, tomando en cuenta que las condiciones para la postulación están mejores que en otras ocasiones. No solo es un derecho sino que también es un deber”, señaló Díaz.

El proceso de postulaciones, o este caso autopostulaciones, iniciará a partir del mes de octubre y la Junta Nominadora deberá elegir al menos 45 profesionales del derecho.

En enero próximo, el Congreso Nacional (CN) elegirá a 15 aspirantes, quienes deberán iniciar funciones en los primeros meses del 2022 y el período será por siete años.

