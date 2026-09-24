¿Habrá lluvias? Condiciones del clima para este viernes 25 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas predominarán este viernes -25 de septiembre- en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. Durante la tarde, la brisa del Pacífico generará lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en sectores del occidente y sur del país. El pronóstico también contempla actividad eléctrica aislada asociada a las precipitaciones que se presenten durante la tarde en esas regiones.

En el resto del territorio nacional prevalecerán las condiciones secas y cálidas, por lo que se esperan temperaturas elevadas, principalmente durante las horas de mayor calentamiento. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras tanto, en el Golfo de Fonseca también se registrará un oleaje de entre 1 y 3 pies.

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