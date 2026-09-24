¿Habrá lluvias? Condiciones del clima para este viernes 25 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas predominarán este viernes -25 de septiembre- en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico del tiempo.
Durante la tarde, la brisa del Pacífico generará lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en sectores del occidente y sur del país.
El pronóstico también contempla actividad eléctrica aislada asociada a las precipitaciones que se presenten durante la tarde en esas regiones.
En el resto del territorio nacional prevalecerán las condiciones secas y cálidas, por lo que se esperan temperaturas elevadas, principalmente durante las horas de mayor calentamiento.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies.
Mientras tanto, en el Golfo de Fonseca también se registrará un oleaje de entre 1 y 3 pies.
Temperaturas
En Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°. La región central alcanzará una máxima de 32 C° y tendrá una mínima de 22 C°.
Para la región insular se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 26 C°, mientras que en la región norte las temperaturas oscilarán entre 30 C° como máxima y 24 C° como mínima.
La región oriental registrará una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 22 C°. En el sur del país se prevé la temperatura más alta, con 36 C° de máxima y 24 C° de mínima.
En la región occidental se pronostica una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 16 C°, por lo que será una de las zonas con los registros nocturnos más bajos del territorio nacional