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¿Habrá lluvias? Condiciones del clima para este viernes 25 de septiembre en Honduras

La brisa del Pacífico provocará lluvias y chubascos dispersos en el occidente y sur, con actividad eléctrica aislada durante la tarde

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 18:23
¿Habrá lluvias? Condiciones del clima para este viernes 25 de septiembre en Honduras

El viernes predominarán las condiciones secas y cálidas en Honduras, mientras el occidente y sur tendrán lluvias dispersas por la tarde

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas predominarán este viernes -25 de septiembre- en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico del tiempo.

Durante la tarde, la brisa del Pacífico generará lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en sectores del occidente y sur del país.

El pronóstico también contempla actividad eléctrica aislada asociada a las precipitaciones que se presenten durante la tarde en esas regiones.

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En el resto del territorio nacional prevalecerán las condiciones secas y cálidas, por lo que se esperan temperaturas elevadas, principalmente durante las horas de mayor calentamiento.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies.

Mientras tanto, en el Golfo de Fonseca también se registrará un oleaje de entre 1 y 3 pies.

Temperaturas

En Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°. La región central alcanzará una máxima de 32 C° y tendrá una mínima de 22 C°.

Para la región insular se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 26 C°, mientras que en la región norte las temperaturas oscilarán entre 30 C° como máxima y 24 C° como mínima.

La región oriental registrará una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 22 C°. En el sur del país se prevé la temperatura más alta, con 36 C° de máxima y 24 C° de mínima.

En la región occidental se pronostica una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 16 C°, por lo que será una de las zonas con los registros nocturnos más bajos del territorio nacional

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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