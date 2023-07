Gobierno afirma que no cederán a China control de Palmerola

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de la denuncia de los representantes de Palmerola International Airport (PIA) de que el gobierno tiene intenciones de finalizar el contrato de concesión y cederle la administración a la República Popular China , en el gobierno reafirmaron que no hay tales intenciones.

“China ha manifestado su interés en invertir en temas puntuales de proyectos que hemos presentado como un ferrocarril interoceánico, represas y temas que pueden transformar la realidad productiva de Honduras. No solo China ha mostrado su interés, porque hemos hablado con otros países y no va por ese camino que han dicho”, expresó.

Por su parte, el canciller Reina mencionó que China ha mostrado interés en varios proyectos, pero, de momento, el aeropuerto Palmerola no ha sido uno.

El plenipotenciario dijo que “el tema de Palmerola ha sido por los mecanismos que se usaron y elegir a la empresa que no cumplió a cabalidad. En los últimos 12 años ya se sabe cómo fueron muchos mecanismos de compra y licitación, aquí no hay una persecución a una empresa, sino señalar mecanismos que no fueron los correctos y donde hay vicios de posible corrupción”.