Gladys Aurora López llega a audiencia tras acusación de malversación

El pasado 9 de diciembre, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) emitió un requerimiento fiscal contra la congresista al señalarla de que los materiales no llegaron a un proyecto de energía eléctrica.

“Yo gestioné los materiales y los materiales fueron entregados. El asunto es que aparentemente no llegaron a su destino, pero la entrega fue pública en las oficinas de la ENEE y del Fondo Hondureño de Electrificación Social (Fosode)”, declaró la diputada antes de ingresar a la CSJ.

No obstante, los materiales no fueron utilizados para el proyecto, sino para otro proyecto privado en San Pedro Sula.

7

“Mi función no era custodiarlos hasta el punto de entrega, y mucho menos supervisar la construcción”, aseveró López.

8

Por otro lado, manifestó confiar en la justicia hondureña y no percibe este caso como una persecución política en su contra, argumentando que ella misma denunció que los materiales no llegaron a su destino.

9

“Yo no pongo ninguna resistencia en presentarme. Aquí me van a tener. Me pueden llamar las veces que sean necesarias, tanto la CSJ como el MP”, enfatizó.

10

Cabe resaltar que por esta misma línea de investigación son acusadas tres personas más, entre ellos, dos exfuncionarios de la ENEE.