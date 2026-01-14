GK Global plantea nuevas inversiones y generación de empleo en Honduras

Washington, Estados Unidos.-GK Global sostuvo una reunión con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Washington D. C., en la que Honduras fue uno de los principales ejes de la agenda, particularmente en materia de inversión, generación de empleo y desarrollo económico como herramientas para fortalecer la estabilidad del país.

El encuentro se produjo en un contexto de acercamientos recientes entre autoridades hondureñas y el gobierno estadounidense para ampliar la cooperación económica bilateral, luego de la reunión entre el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en la que se abordó la necesidad de fortalecer el comercio y la inversión como motores de crecimiento.

En representación de GK Global participaron Deborah Merrill, presidenta de la Junta Directiva; Edward Gribbin, miembro del directorio; David Miller, vicepresidente de Ventas; y Kathia Yacamam, vicepresidenta de Mercadeo. La delegación sostuvo conversaciones con Ricardo Pita, asesor senior del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, junto a otros funcionarios estadounidenses.

Durante la reunión, la empresa expuso oportunidades de inversión con énfasis en Honduras y mecanismos de colaboración público-privada orientados a la creación de empleo formal y de calidad. Según se explicó, el fortalecimiento del aparato productivo hondureño es visto como un componente clave para atender las causas estructurales de la migración irregular.

GK Global destacó el impacto de sus operaciones en el país, particularmente a través de proyectos como Green Valley Hub y Altia Smart City, que han generado más de 25,000 empleos directos, consolidando ecosistemas industriales y tecnológicos que dinamizan economías locales y regionales.

La compañía reiteró su compromiso de largo plazo con Honduras y manifestó su intención de canalizar una parte significativa de una inversión regional que superaría los 500 millones de dólares en los próximos años. Estos recursos estarían dirigidos a sectores estratégicos como manufactura avanzada, operaciones textiles integradas, infraestructura sostenible y desarrollo de ciudades inteligentes.

Al cierre del encuentro, representantes de la empresa y funcionarios estadounidenses coincidieron en la importancia de reforzar la cooperación con el sector privado para promover inversiones responsables en Honduras, generar empleo y contribuir a la estabilidad económica del país, como parte de una estrategia integral para reducir la migración irregular.