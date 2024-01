Fiscalía revela más testigos para el juicio de Juan Orlando Hernández

A lo largo de los meses y desde que presentó el primer documento in limine el año pasado, los fiscales identificaron a un testigo cooperante identificado como CW-3, a quien los fiscales tienen la intención de llamar al debate.

En sus mociones in limine del 1 de mayo de 2023, el Gobierno identificó a dos testigos cooperantes no identificados como CW-1 y CW-2 que son Víctor Hugo Díaz Morales y Alexander Ardón, y a seis cómplices no identificados desde CC-1 a CC-6.