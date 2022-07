Fiscalía de EE UU pide cadena perpetua para Fredy Nájera

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- A través de una carta, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó al juez Paul Gardephe una condena de cadena perpetua para el exdiputado liberal Fredy Nájera, quien fue declarado culpable de narcotráfico y uso de armas.

Será el próximo 29 de julio que se realizará la audiencia de sentencia en la que el juez Gardephe definirá la pena que deberá pagar el excongresista tras llegar a un acuerdo de culpabilidad en 2020.

Según el documento, el hondureño trató de tergiversar el testimonio del testigo colaborador Alexander Monrroy (“CW-1”) presentado en la audiencia del pasado 23 de junio. Nájera alegó inconsistencias en el testimonio, sin embargo la Corte las consideró irrelevantes asegurando que las palabras del testigo son creíbles y confiables.

Asimismo, alegó que no debería recibir una sentencia de cadena perpetua porque CW-1 recibió una condena menor.

“Nájera argumenta además, por primera vez en este proceso, que no debería recibir una sentencia de cadena perpetua a la luz de la sentencia que CW-1 recibió originalmente en el Distrito Este de Virginia y porque, al igual que CW-1, él mismo se rindió y supuestamente cooperó con el Gobierno”, mencionó la carta.

Además, indicó “Nájera, un congresista hondureño que empleó un ejército privado de aproximadamente 100 hombres fuertemente armados y que abusó de su posición de poder para reclutar a personas como CW-1 para que lo ayudaran a traficar drogas, es mucho más culpable que CW-1”,

Asimismo, se detalló que el exparlamentario no recibió un acuerdo de cooperación, no testificó en nombre del Gobierno y no brindó ninguna asistencia.

La Fiscalía también dijo que Nájera abusó de su posición de poder para reclutar a personas como Monrroy para que lo ayudaran a traficar drogas y es mucho más culpable que Monrroy, según detalló una periodista que tuvo acceso al documento.

En 2018, Nájera se entregó voluntaria a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Al comparecer en una audiencia se declaró no culpable de los cargos, por lo que su caso fue a elevado a un juicio.

No obstante, a pocos días de celebrarse el debate, Nájera determinó retractarse y se declaró culpable de los cargos, lo que abrió la posibilidad de negociar con los fiscales y que ahora está unos pocos días de recibir su castigo.