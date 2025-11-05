Las FFAA identifican a militar vinculado a supuestos audios de consejera y diputado nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, confirmó este miércoles que las Fuerzas Armadas ya tienen ubicado a un sospechoso que podría ser la persona que aparece en los audios divulgados por el Ministerio Público, en los que supuestamente participa la consejera del CNE, Cossette López, y el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Hernández explicó que el oficial identificado fue separado de la línea de mando y reasignado a otras funciones mientras se esclarece su participación. “Ya tenemos un fuerte sospechoso en la mira. Hablé con él, lo conocemos, pues generamos fraternidad entre nosotros, pero a veces los intereses personales los confunden y los distraen”, declaró el alto jefe militar.
Según el general, la institución castrense actuó de inmediato al conocer las primeras revelaciones de los audios. “Este oficial que hemos sospechado lo sacamos de la línea de mando y lo tenemos en otra asignación. Esperamos que con esto desistan de seguir con estas acciones”, señaló.
Hernández recalcó que las Fuerzas Armadas se mantienen bajo control total y que no permitirán que elementos aislados comprometan su imagen o independencia institucional. “Estas personas que les dicen que tienen un sector, creo que los tienen engañados. Las Fuerzas Armadas están completamente controladas”, aseguró.
En el audio compartido por Canal 8, Hernández también se refirió a los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo, durante el proceso de transporte del material en las elecciones primarias, que -según dijo- habrían servido como “un experimento” para los implicados en los audios. “Por eso hemos determinado solicitar acceso a las copias en foto de las actas del nivel presidencial”, insistió.