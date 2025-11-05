Las FFAA identifican a militar vinculado a supuestos audios de consejera y diputado nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, confirmó este miércoles que las Fuerzas Armadas ya tienen ubicado a un sospechoso que podría ser la persona que aparece en los audios divulgados por el Ministerio Público, en los que supuestamente participa la consejera del CNE, Cossette López, y el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.

Hernández explicó que el oficial identificado fue separado de la línea de mando y reasignado a otras funciones mientras se esclarece su participación. “Ya tenemos un fuerte sospechoso en la mira. Hablé con él, lo conocemos, pues generamos fraternidad entre nosotros, pero a veces los intereses personales los confunden y los distraen”, declaró el alto jefe militar.