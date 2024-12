FF AA asegura que socializa la construcción de la cárcel en Mocorón

9

Aunque las autoridades del Ejército aseguran que están socializando el proyecto, la diputada por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho, aclaró a EL HERALDO que lo que se hizo no fue la socialización del proyecto.

10

“Recibí una llamada de una de las personas que aparece en la fotografía y me expresó que no es socialización, que ellos (los pobladores) hicieron entrega de un documento en la que expresan que están en contra de la construcción de la cárcel; no hubo ninguna socialización, la posición de ellos continúa siendo la misma del pueblo que es no a la construcción de la cárcel”, dijo.

11

Son unas 400 personas que se mantienen apostados en el terreno donde se planea construir el centro de reclusión, señaló la diputada, allí fue donde se entregó el documento a uno de los jefes militares de la zona.

12

Además del pronunciamiento se entregó una solicitud para reunirse con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en el sector del Mocorón.

13

Respecto a los proyectos que traería la construcción del recinto carcelario a la zona, la diputada indicó que las obras de desarrollo no deben ser condicionante para hacer la cárcel.

14

“No debería ser una condicionante que hagan la mega cárcel para que nos hagan esos proyectos; es deber del Estado contribuir al desarrollo y la infraestructura del departamento. Decimos no a la cárcel, pero si a los hospitales, a la generación de empleo”, expresó.

15

Líderes de los pueblos misquito, Tawahka y Pech, alcaldes de Gracias a Dios y organizaciones ambientales se han unido para denunciar que el proyecto anunciado algunos días por la ministra de Defensa, Rixi Moncada, amenaza el territorio, la cultura y la biodiversidad de la región.

16

El alcalde de Wuampusirpi, Marcelo Antonio Herrera y otros pobladores manifestaron su descontento por el proyecto que albergaría a unos 2,000 privados de libertad considerados de alta peligrosidad.