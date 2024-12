MP debe investigar a todas las gestiones del CN, incluyendo la actual de Redondo

1

Tegucigalpa, Honduras.- La investigación sobre irregularidades cometidas desde gestiones pasadas del Congreso Nacional debe extenderse también a la actual administración debido a la entrega de millonarios fondos a los diputados sin haber una ley que lo respalde, sugieren sectores.

El lunes anterior, el presidente del CN, Luis Redondo, entregó 22 cajas de documentación vinculada a actos de corrupción al Ministerio Público, que datan desde 2009 hasta 2020. Desde la sociedad civil ven con buenos ojos el proceso de investigación, sin embargo, también recomiendan a la Fiscalía impartir justicia de manera pareja.

“A mí me parece que el fiscal Zelaya (Johel) y el fiscal Santos (Luis Javier) están haciendo un buen trabajo en esa materia. No obstante, me parece que en la actualidad también se siguen usando fondos y esta vez de manera más ilegal, porque se derogó el Fondo Departamental”, recordó el analista Luis León.

Asimismo, apuntó que “no existe una normativa que dé vía libre para que los diputados sigan usando fondos públicos en acciones político-partidarias. En ese sentido, creo que los fiscales tienen que evaluar lo que está pasando en la actualidad”.