Continúa licitación para construir cárcel en Islas del Cisne, asegura jefe de las FFAA

El Poder Ejecutivo ya había aprobado 1,800 millones de lempiras en el presupuesto fiscal de 2025 para el proyecto de la cárcel en Islas del Cisne, pero hasta el momento no se ha confirmado el lanzamiento de un cuarto proceso de licitación.

Cabe destacar que el concurso para el centro penitenciario suma tres fracasos, al no encontrar una empresa que presente una garantía bancaria necesaria para la construcción de la megaobra que ha recibido el rechazo de diferentes sectores.

“Existen algunos procesos de licitación y no se ha logrado, pero se continúa, tengo entendido que el INP continúa con ese proceso porque todavía no le han dado otra contraorden (suspensión)”, declaró Hernández durante el evento del día del Soldado.

Hernández indicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) continúan con el proceso debido a que no existe una orden para suspenderlo.

Ramiro Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y titular de la comisión interventora de centros penales, confirmó que fracasó la tercera licitación para la construcción de la cárcel en Islas del Cisne.

El uniformado reveló que el pasado jueves 19 de septiembre vencía el plazo, pero ninguna empresa ofertó.

“Se dio la tercera (licitación), ayer tocaba elegir y las empresas no se presentaron. Los bancos no pueden generar una garantía bancaria local para las empresas que participan, las garantías bancarias hasta el momento no se han dado”, sostuvo.

El uniformado también reconoció que “los bancos hondureños no quieren avalar este proceso ni ofrecer las garantías para que las empresas puedan contar con ellas y que el Estado también se respalde”.

A su vez, precisó que antes que concluya el mes de septiembre brindarán información sobre el avance en la tercera licitación y si alguna empresa presentó su garantía bancaria.

En la primera licitación hubo una empresa que sí tenía la garantía bancaria, pero fuera de Honduras y así no se podía elegir, precisó Muñoz.

Asimismo, en la segunda licitación que se anunció desde el 17 de agosto y la razón por la cual se declaró como fracasada, es que hubo tres empresas interesadas, pero no presentaron su garantía bancaria

El proyecto de la cárcel en Islas del Cisne está valorado en al menos 80 millones de dólares, que en moneda nacional serían al menos 1,900 millones de lempiras.

En el mes de julio, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) aprobó las medidas de control ambiental determinando que el gobierno quedará eximido de responsabilidad si hay daño ecológico en cada uno de los pasos del control ambiental.

La empresa que llegue a ganar la licitación deberá tener un plan de contingencia en caso de derrame y fuga de líquidos de la maquinaria en la isla.

“El daño causado al ambiente como resultado de las actividades de estudio, análisis e investigación será responsabilidad de la empresa, quien lo remediará asumiendo la totalidad de los costos”, estableció la Serna.

El proyecto fue anunciado por la presidenta Xiomara Castro a finales de 2023, pero ha sufrido diversos retrasos poniendo en duda que se edifique el centro penal.