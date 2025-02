Farmasupro se abastecería mediante compras directas de medicamentos

Paredes también comentó que en cada Farmasupro se podrá encontrar analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, antieméticos, entre otros medicamentos, pero dejó claro que los antibióticos quedan fuera de la lista.

“Estamos cuidando a la población. Todos los medicamentos que se venderán estarán controlados por receta”, aseguró Paredes.

Por su parte, María Mercedes Ortega, presidenta del Colegio Químico-Farmacéutico de Honduras (CQFH), cuestionó la propuesta de que los Banasupros ahora se conviertan en Farmasupros.

“Nos preocupa, porque si el establecimiento farmacéutico no reúne las condiciones adecuadas para mantener los medicamentos, no los tendrá en las condiciones precisas y Banasupro no es un lugar adecuado”, opinó la presidenta del CQFH.

Además, la directora de salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía, criticó la medida, ya que en vez de ayudar al paciente se le venderían los fármacos.

“No vemos que esto venga a beneficiar a los pacientes, no podemos pensar en vender medicamentos a la población”, sostuvo Munguía.