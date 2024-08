La falta de energía, señal y altos costos hacen inviable el voto electrónico en Honduras

“No tenemos cobertura, el sistema de servicio digital de las telefonías que actualmente están en este momento son deficientes, no hay por donde pasar”, explicó el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Denis Gómez.

De acuerdo con el exmiembro de la institución electoral, “¿entonces se puede hacer un voto electrónico? Sí, pero los países que lo adoptaron no solo lo hicieron porque sí, son proyectos pilotos”.

Por su parte, la exrectora y analista Julieta Castellanos cuestionó que “aquí a la gente le gustan las modas y lo peor es que no investigan, no estudian y solamente repiten los eslóganes de otros países, los países europeos ya están regresando al voto en físico y eso aquí no se está debatiendo”.

Castellanos indicó que “no hay ni energía eléctrica en todas las ciudades, cuando se va el sistema, cuando no hay internet, entonces, ¿cómo se va a confiar? Si no se confía en el voto en físico, que se puede contar y recontar, ¿cómo se va a confiar en el voto electrónico? Que ya dejen de hablar sandeces y que se pongan a trabajar en el país con lo que sí se puede hacer”.

Días atrás el diputado de Libre, Netzer Mejía, manifestó que pedirán una reforma electoral para implementar el voto electrónico para las elecciones de 2029.