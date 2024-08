Falta de conectividad limita al CNE rumbo a las elecciones de 2025

“En el 68% de las viviendas en Honduras hay clave (acceso a internet), entonces a través del wifi que hay en las casas de los cables se puede conseguir que haya conectividad. Estamos buscando superar eso porque no podemos decir el día de las elecciones que cinco mil urnas no ingresaron por falta de conectividad”, expresó el funcionario.

Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, sugirió que “el gobierno ya debería comenzar a trabajar, ya sea en traer paneles solares, que es lo más viable, para que esos centros educativos tengan energía. Será una mejora que les quedará a los centros (educativos) que aún no tienen energía”.

Por su parte, Flavio Nájera, consejero suplente del CNE, detalló que “son alrededor de 1,500 centros de votación donde no hay conectividad, lo que afecta a unos 300 mil electores. La información no es que no vaya a llegar, pero no la tendremos en tiempo real”.