Oposición amenaza con insurrección legislativa si no se discute el presupuesto electoral

Congresistas del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH) señalaron que si en la sesión programada para el miércoles 21 de agosto no se discuten y aprueban los fondos con los que se llevarán a cabo las elecciones el próximo año, llevarán a cabo acciones de protesta en la Cámara Legislativa.

“No es posible que la Junta Directiva del Congreso Nacional sea tan incapaz para dejar pasar casi un mes sin traer el presupuesto del CNE a discusión. Las elecciones primarias son una necesidad para a democracia de Honduras, máxime después de lo que ha pasado en Venezuela”, dijo con molestia el diputado liberal Mauricio Villeda.

Por su lado, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reveló que el atraso para que el presupuesto sea discutido en la Cámara Legislativa se debe a que desde la Secretaría de Finanzas no han emitido una opinión sobre los fondos para los comicios.

“Desde mayo y Finanzas no ha emitido una opinión positiva. Si no se aprobaba hoy el presupuesto para el CNE, dijimos que íbamos a acudir a la protesta legislativa, porque con esa canción nos tienen desde hace un mes”, dijo Zambrano.

“Hay instrucciones desde Casa de Gobierno, desde el movimiento oficial de Libre”, denunció el diputado nacionalista.

Desde el PSH, el diputado Carlos Umaña adelantó que acuerparán la insurrección legislativa así mañana no se discute el presupuesto electoral.

“Sabíamos como bancada del PSH que en la agenda no estaba el presupuesto porque la opinión de Finanzas no había llegado. Decidimos con la bancada darles oportunidad hasta mañana y si no se somete a discusión, la bancada ha decidido acompañar a las bancadas de oposición”, aseveró Umaña.