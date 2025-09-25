  1. Inicio
Falleció Pompeyo Bonilla, exministro de Seguridad

Este jueves 25 de septiembre, se confirmó la muerte de Pompeyo Bonilla, exministro de Seguridad y figura influyente en la política hondureña

  • 25 de septiembre de 2025 a las 06:03
La muerte de Bonilla se dio a conocer este jueves 25 de septiembre.

Foto: Archivo EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves 25 de septiembre se confirmó la muerte de Pompeyo Bonilla, quien fue el exministro de Seguridad durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014)

Su familia dio a conocer su deceso a través de un comunicado oficial. "Con profundo dolor, su esposa, hermanos y demás familiares comunica que este día en horas de madrugada dejó de existir quien en vida fuera el capitán Pompeyo Bonilla Reyes".

Bonilla Reyes se desempeñó como secretario privado del general Oswaldo López Arellano, también fue jefe de campaña del expresidente de Honduras, Leonardo Callejas.

Asimismo, fungió como titular de Seguridad durante la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa, de quien fue su "mano derecha".

Pompeyo también figuró como diputado del Congreso Nacional por el departamento de La Paz.

La noticia ha causado gran consternación para familiares, amigos, militantes y miembros del Partido Nacional.

Sus restos serán velados en la Funeraria San Miguel Arcángel, ubicada en la colonia Alameda de Tegucigalpa. Se realizará una misa de cuerpo presente en su honor en la Iglesia Guadalupe, y luego será trasladado al camposanto Cementerio Santa Cruz Memorial.

