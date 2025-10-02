Fallece Ramón Armando Ponce Núñez, reconocido fotógrafo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Ramón Armando Ponce Núñez, reconocido fotógrafo hondureño, murió la mañana de este jueves -02 de octubre-, en Tegucigalpa, capital del país.

La noticia fue confirmada por sus familiares y anunciada por el medio La Tribuna, donde laboró por muchos años.

Familiares, amigos y colegas que en vida compartieron con él lo recuerdan como un hombre profesional y entregado a su trabajo, acompañado de su humildad y compañerismo.

Aunque no se reveló la causa de su fallecimiento, su deceso hoy deja un gran luto en el gremio periodístico.