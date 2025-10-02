Fallece Ramón Armando Ponce Núñez, reconocido fotógrafo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Ramón Armando Ponce Núñez, reconocido fotógrafo hondureño, murió la mañana de este jueves -02 de octubre-, en Tegucigalpa, capital del país.
La noticia fue confirmada por sus familiares y anunciada por el medio La Tribuna, donde laboró por muchos años.
Familiares, amigos y colegas que en vida compartieron con él lo recuerdan como un hombre profesional y entregado a su trabajo, acompañado de su humildad y compañerismo.
Aunque no se reveló la causa de su fallecimiento, su deceso hoy deja un gran luto en el gremio periodístico.
“Hoy me desperté con la triste noticia de la muerte de mi gran amigo, mi confidente, mi compañero de trabajo y mi gran consejero, Ramón Armando Ponce Núñez. Más de dos décadas de andar juntos en este hermoso oficio del periodismo nos hicieron familia. Era un maestro de la fotografía, buscaba el mejor ángulo para capturar imágenes y momentos con su inseparable amiga: su cámara. No solo tomaba fotos, cuidaba la imagen de las personas, les aconsejaba sobre poses, les hacía reír y les contaba historias", lamentó la periodista Iris Ramírez.
Ponce Núñez tomó fotos de presidentes, primeras damas, jóvenes, ancianos y niños. "Trató igual a la socialité que a los humildes y desamparados", recalcó.
Quien en vida conoció a don Ramón Armando Ponce, ahora lo describe como un hombre servicial, creyente de Dios y amigo leal.
“Muere un gran amigo y un gran profesional de la fotografía. Ramón Ponce, gracias por darme siempre palabras motivadoras, por tu amistad y tu cariño. La familia de La Tribuna está de luto por tu partida. Solo me queda darte las gracias de corazón y pedir a Dios que te tenga en su gloria". "Gran ser humano y tremendo profesional. Educado y cordial, siempre con las palabras más motivadoras y positivas. Dios lo tenga en su gloria". "Una persona muy especial, un amigo muy querido, siempre alegre. Agradezco a Dios la suerte de haberlo conocido. El cielo está de fiesta, Ramóncito. Q.D.D.G." , son otros de los comentarios.