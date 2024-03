Ex primera dama, Ana García, anuncia que buscará precandidatura presidencial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama Ana García de Hernández, anunció este martes que buscará una precandidatura presidencial a lo interno del Partido Nacional.

“Hoy he reflexionado, lo he pensado, muchas personas me lo han pedido es importante llamar a la justicia, voy a salir al frente, hoy quiero anunciarles comenzaré una cruzada nacional en búsqueda de la justicia”, señaló García.