Ana García: Juicio de Juan Orlando fue “injusto” y el juez “no fue imparcial”

“Díganle al mundo que soy inocente”

Familia del Expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado

Al pueblo hondureño, a la comunidad internacional y en particular a los medios de comunicación, manifestamos lo siguiente:

1. El día 20 de febrero inicio el juicio en contra del Expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado en la Corte Federal del Distrito Sur de New York, el que culminó con un injusto veredicto de culpabilidad el día 08 de marzo de 2024, luego de que un jurado integrado por ciudadanos de New York, juzgaran el accionar de nuestro familiar, partiendo de un relato contado por demonios que dejaron vacío el infierno y subieron al estrado a mentir durante 13 días y relatar una película de ficción, llena de violencia y muerte.

2. La Fiscalía del Distrito Sur de New York basó su tesis de acusación en que, durante la gestión del Expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado el narcotráfico floreció en Honduras y junto al testimonio de estos demonios y la exhibición de armas de fuego montaron un show para fijar en la mente de los miembros del jurado una supuesta culpabilidad de Juan Orlando. Durante el proceso nunca se mostró ninguna evidencia real que sostuviera su tesis. Todo fue pura especulación y mentiras dichas por testigos interesados en vengarse.

3. Como es de conocimiento público, se tuvo una serie de obstáculos para lograr una defensa apropiada en este caso, se negó información clasificada, se entregó información tardía, fuera de los plazos y aun la información desclasificada no se nos permitió introducirla, porque los fiscales objetaban y el juez siempre les dio la razón mostrando no ser imparcial.

4. A la defensa no se le permitió la presentación de varios testigos; se le negó presentar expertos, igualmente no se le permitió usar información contentiva del Descubrimiento no clasificado, como 131 cables no clasificados del Departamento de Estado; Igualmente, se le impidió usar la información clasificada que acredita ante propios y extraños la estrecha colaboración de Juan Orlando con las diferentes agencias de Estados Unidos.

Los testigos de la fiscalía cambiaron sus versiones en los testimonios de un juicio a otro, siendo evidentes sus contradicciones, por ende, cometieron perjurio al mentir en el estrado, y uno de ellos reconoció abiertamente haber mentido ante otro juez, entre otras situaciones que propiciaron un escenario injusto que hoy se traduce en un veredicto injusto.

5. También cabe resaltar, que la supuesta experta de la DEA, Jennifer Taul, contradijo los informes oficiales escritos con la información de la DEA, el Servicio de Aduanas y los Guardacostas, informes que por ley el Presidente de Estados Unidos debe transmitir al Presidente de la Cámara de Representantes y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Dichos informes se denominan: “Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR).- Ley de Asistencia Exterior Sección 489” y fueron enviados durante los ocho años de gestión del Gobierno de Juan Orlando Hernández por los presidentes Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden y claramente reflejan que durante ese tiempo hubo una reducción importante cada año en el tráfico de drogas por el país. Es decir, que el testimonio de la supuesta experta de la DEA deja como mentirosos a estos presidentes de USA quienes le aseguraron al Congreso una reducción. En realidad, y según los INCSR, el paso de drogas bajó en grandes porcentajes durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. La verdad es que en dichos informes, por ejemplo en el informe del 2020, se señala que el Gobierno de los Estados Unidos estima que aproximadamente El 4%, o 120 toneladas métricas (TM), de los cargamentos de cocaína desde Sudamérica hicieron una primera escala por aire o por mar en Honduras en 2019”; en el Informe del INCSR 2016 sobre Honduras: “Según estimaciones de Estados Unidos, el volumen de cocaína que transitó de Honduras hacia Estados Unidos durante este período disminuyó en un 40 por ciento desde 2014. La gran mayoría de la cocaína que transita por Honduras llega por vía marítima”. En el Informe del INCSR 2017 sobre Honduras: “Según estimaciones de Estados Unidos, el volumen de cocaína que transitó por Honduras hacia Estados Unidos durante este período se mantuvo aproximadamente igual que en 2015, lo que equivale a aproximadamente tres a cuatro toneladas métricas (TM) por mes. La gran mayoría de la cocaína que transita por Honduras llega por vía marítima. En 2016, el gobierno de Estados Unidos estimó que el número de aeronaves sospechosas de contrabandear cocaína a Honduras disminuyó en aproximadamente un 30 por ciento con respecto al año anterior, a 35 en total”. En su declaración, Taul proporcionó información falsa. Ante esa falta de veracidad de Taul, la defensa solicitó al juez Castel que reaperturara el expediente e instruyera al jurado de la siguiente manera: “El volumen de cocaína a través de Honduras disminuyó durante la Presidencia del acusado, desde 2014 hasta 2022”. Petición que fue denegada por Juez Castel.