Embajador de Israel en Honduras reconoce que la cooperación israelí hacia el país se dañó

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Eldad Golan, embajador de Israel en Honduras, dejará Honduras a finales de julio tras concluir su misión diplomática y no sabe si la relación regresará a nivel de embajadores en virtud que el gobierno de Xiomara Castro retiró a su plenipotenciario en abril pasado. El diplomático charló con EL HERALDO sobre su partida y cómo se encuentra actualmente la relación entre ambas naciones, reconociendo que la cooperación israelí seguirá, pero esta se ha dañado. 1. Embajador, háblenos sobre su partida de Honduras en las próximas semanas... Termino aquí mi misión después de tres años, esa es la duración de una misión diplomática normalmente. Tuve el privilegio y el honor de inaugurar la nueva Embajada de Israel en Honduras con sede permanente en Tegucigalpa en el 2021. Estoy por finalizar la misión a finales de este mes y vuelvo a mi país para incorporarme nuevamente en el servicio exterior.

2.¿Cómo queda la relación diplomática con Honduras? Por el momento nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Honduras. Lamentablemente, el embajador de Honduras en Israel fue retirado a consultas en el mes de diciembre del año anterior y todavía no ha regresado a Israel, nosotros lo lamentamos porque para tener una relación como debe ser entre dos naciones hermanas, que se respetan y comparten los mismos valores judío-cristianos, para poder mantener esa amistad es importante que haya embajadores en ambos países y por el momento solo tenemos la segunda parte de la ecuación. Es nuestro anhelo y nuestro deseo que el gobierno hondureño restituya y devuelva al embajador de Honduras en Israel. 3. ¿Se puede decir que Israel no nombrará un embajador en Honduras luego de su salida?



Yo no creo y no estoy seguro de que uno depende del otro, pero sí creo que la protesta que el gobierno hondureño hizo a través de retirar a su embajador es una protesta legítima ya que es un instrumento diplomático que se usa. Se hizo la protesta, el mensaje llegó a las autoridades israelíes y cada protesta tiene su vigencia; después de cierto tiempo que el embajador se queda aquí en Honduras ya pierde el valor la protesta diplomática. Para tener una relación buena y amistosa necesitamos dos embajadores. 4.¿Considera usted que la relación diplomática se degradó?



Nosotros estamos en el Medio Oriente en un conflicto el cual se le olvida a la gente el conflicto que es muy severo. Israel es un país que ha sido atacado desde su primer día de fundación por organizaciones terroristas palestinas y de los demás países. Algunos nunca han aceptado el derecho de Israel a existir como un país soberano e independiente. La ola de violencia ahorita en la Franja de Gaza que se llevó a cabo a raíz de la masacre más horrenda jamás cometida en el Medio Oriente y en el que en un día masacraron salvajemente 1,500 israelíes inocentes, entre ellos niños y niñas junto a mujeres y ancianos; secuestraron más de 250 ciudadanos e hicieron una atrocidad sin precedentes en el Medio Oriente. Todo eso nos obligó como israelíes a reaccionar para defendernos y que cosas semejantes no vuelvan a ocurrir. Esa es una situación particular en la que Israel se encuentra y repito, los países pueden decir lo que ellos consideren y protestar, ¿pero la protesta es a raíz de que Israel se defienda? Israel tiene todo el derecho de defenderse y eso es justamente lo que estamos haciendo.

Cada reacción militar de Israel tiene su inicio y su final. No estamos para ocupar o conquistar la Franja de Gaza ni apoderarnos de territorios palestinos o dominar a los palestinos, sino que nuestro interés político más profundo es que los palestinos ejerzan su propio poder en el territorio de ellos y sin que ese gobierno se convierta en una plataforma para atacar a Israel, que es lo que ha pasado en la Franja de Gaza. Nosotros nos retiramos unilateralmente de la Franja de Gaza, pero el régimen de Hamás no convirtió el territorio en una zona próspera, sino que ellos hicieron durante 18 años es desarrollar su capacidad de ataque en contra del Estado de Israel excavando más de 500 kilómetros de túneles de ataque en contra de la población civil israelí y se le olvida al mundo ese detalle clave. No es un capricho de Israel, sino que durante todo ese tiempo ellos han estado su capacidad de ataque, el cual llegó a su auge en el ataque del 7 de octubre. Creo que estamos en la última recta de este conflicto de la Franja de Gaza, pero mucho depende de la liberación de nuestros secuestrados y esa es la razón por la que seguimos con esa campaña en la Franja de Gaza, ya que más de 130 ciudadanos israelíes siguen estando secuestrados y metidos en los túneles de la Franja. 5. ¿Qué sensaciones le da a usted y su país la postura del gobierno de Honduras en apoyo hacia Palestina? Habría que reformular la pregunta porque apoyar a Israel significa también apoyar a los palestinos. Nosotros también estamos a favor de los palestinos, igual que lo han dicho funcionarios del gobierno de Honduras, pero si queremos ayudar a los palestinos para que se liberen de los terroristas hay que apoyar a Israel. El que quiere apoyar a los palestinos de verdad se tiene, sí o sí, alinearse con el Estado de Israel y con sus esfuerzos para derrocar el terrorismo en el Medio Oriente. El momento en que se derroque ese terrorismo se disfrutarán de los resultados tantos los israelíes como los palestinos. Aquellos que critican a Israel y piensan que con críticas van a ayudar a los palestinos no entienden que más bien están sirviendo a los intereses de los terroristas.

6. ¿Con su salida y con esta tensión con el gobierno de Honduras cómo quedan los programas de cooperación? No tenemos tensión con el gobierno hondureño porque yo tengo muchos amigos en el gobierno, entre ellos ministros y otros amigos dirigentes de la bancada de Libre. Lo que sí tenemos es una controversia en cuanto al derecho de Israel y el método en cómo Israel se tiene que defender contra el terrorismo. Tenemos una disputa, pero no una tensión. Seguimos con nuestros programas de cooperación y claramente actualmente no tenemos proyectos importantes con el gobierno más allá del tema de seguridad y defensa. Quisiéramos revivir proyectos importantes de acuerdo a las necesidades y prioridades del gobierno actual, pero seguimos con la capacitación de hondureños en Israel y con el apoyo humanitario que brindamos en general. Honduras puede beneficiarse enormemente del conocimiento tecnológico de Israel y lo que he tratado de hacer en los últimos tres años es convertir a Israel en un socio clave para el desarrollo de Honduras. Lamentablemente, los acontecimientos del 7 de octubre del año pasado obstaculizaron bastante la prosperidad de la colaboración. Pudimos haber hecho mucho más y espero que cuando se tranquilice la situación en el Medio Oriente podamos regresar a ese camino de colaboración. 7. ¿Con la presidenta Castro en algún momento tuvo usted alguna reunión, con el canciller Enrique Reina o con algún alto mando de Casa Presidencial? Hubo una excelente apertura cuando el Partido Libre asumió el poder. Hubo un acercamiento muy importante y serio a través de la Embajada de Israel y funcionarios del gobierno. Tuvimos una excelente cooperación a lo largo del 2022 y 2023, pero a partir del 7 de octubre, cuando el gobierno empieza a criticar a Israel, evidentemente esa cooperación fue dañada un poco y no pudimos completar muchos de los proyectos que planificamos. Israel ha apoyado a Honduras en catástrofes naturales como el Mitch y los huracanes del Eta e Iota, además que Israel fue el primer país en donar vacunas a Honduras cuando se desató la pandemia. Me voy muy contento porque de mi parte como embajador de Israel en Honduras he hecho todo lo que pude y en ese sentido estoy contento. No fue una decisión mía bajar un poco el nivel de la cooperación y espero que algún día podamos volver a ese camino de cooperación. No salgo amargado ni triste porque pude traer mucho de Israel a Honduras. Espero que los medios de comunicación en Honduras puedan informarse bien y reflejar el conflicto en Medio Oriente, un conflicto muy complicado y con muchos matices junto a los aspectos históricos. Espero que los medios tengan la sensatez y el compromiso para cubrir los sucesos en el Medio Oriente de una manera más equilibrada, fundamentada y menos inclinada a una u otra causa.