Eldad Golan: “Esperábamos condena de Honduras por valores que compartimos”

“Nosotros esperábamos una condena por parte del gobierno hondureño justamente por la solidaridad con el pueblo de Israel justamente por los valores judeocristianos que nosotros compartimos, independientemente de la pertenencia de Honduras a un bloque u otro”, manifestó Golan en el foro televisivo Frente a Frente.

“La esperanza de Israel a recibir una condenación por parte de Honduras venía justamente por el hecho de que compartimos esa cultura basada en los valores judeocristianos. Aquí se trata de un país amigo con el que Honduras tiene relaciones diplomáticas atacado sin ninguna justificación por un país enemigo del Estado de Israel”, agregó el diplomático.

Eldad Golan recalcó que Honduras no tiene relaciones diplomáticas con Irán y a la vez acusó a la República Islámica de ser un Estado que promueve el terrorismo en la región.

“Irán es un país que patrocina el terrorismo mundial, un país que amenaza el equilibrio en el Medio Oriente, es un país que hace justamente todo lo contrario de promulgar y promover la paz”, mencionó el embajador israelí.

Eldad Golan cerró su intervención señalando que la guerra es un aspecto que por años se le ha impuesto a Israel ante la hostilidad y el terrorismo promovido por el mundo islámico e indicó que la paz llegará al Medio Oriente una vez que los grupos armados que operan en Palestina dejen las armas.

“Los que critican a Israel tienen que recordar una cosa, la guerra no es un capricho israelí, no es una iniciativa israelí y no es un deseo israelí, la guerra se nos ha impuesto por las hostilidades, las agresiones y el terrorismo proveniente del mundo árabe, hay que reclamarle a los palestinos, no a nosotros, porque en el momento en que los palestinos dejen las armas habrá paz en el Medio Oriente”, concluyó.