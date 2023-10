Eldad Golan, embajador de Israel en Honduras: “La respuesta contra Hamás será sin precedentes”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una entrevista exclusiva, el embajador de Israel en Honduras, Eldad Golan, expresó la firme determinación de su país de responder con una guerra contra el movimiento islamista Hamás, tras el reciente ataque terrorista que sacudió a la nación el pasado sábado 7 de octubre.

El diplomático, visiblemente consternado por los hechos que han acabado con la vida de más de 2,500 personas, condenó el acto terrorista que tuvo como blanco un festival de música, donde también se registraron secuestros de al menos 150 rehenes, cuya condición es desconocida. A continuación sus impresiones.

Embajador, ¿cuál fue la principal razón del ataque terrorista perpetrado por la organización Hamás contra Israel y qué opinión le merece?

Fue una masacre, un atentado jamás visto en cuanto a su magnitud, sus consecuencias, brutalidad y planificación en contra de la población civil en el sur de Israel. El único propósito era asesinar ciudadanos israelíes, es un choque de culturas, una cultura emitida por Satanás. Es el atentado más feroz en la historia de Estado de Israel y así debemos tratarlo. Desde el holocausto no ha muerto una cantidad tan grande de judíos como los que murieron el sábado.

¿Cómo describiría al grupo terrorista Hamás?

Como los emisarios de Satanás, los emisarios del diablo, la bestia disfrazada de ser humano, el abismo mental del ser humano, la diabolización del alma humana. La cara del mal, eso es lo que son y, por lo tanto, eso va más allá de cualquier conflicto político o territorio controlado. Estamos hablando de la pura maldad reflejada aquí en la tierra.

¿Esto quiere decir que el siguiente paso para Israel es atacar a la organización terrorista Hamás? Es decir, ¿ya no hay forma de llegar a un acuerdo?

No hay una solución que no sea una solución militar porque esa organización terrorista proclama de una manera pública la destrucción del Estado de Israel como el objetivo principal, esa es la meta de esa organización: matar a todos los judíos, punto. Lo dicen muy claro y evidente, entonces ¿Cómo negociar con ese grupo si ellos llaman a la destrucción total del Estado de Israel? No hay manera de dialogar con este tipo de personas.

¿Cómo Israel distingue entre la organización Hamás y la población palestina en la Franja de Gaza?

Ellos utilizan un método imperdonable y es que utilizan a su propia población como si fueran escudos humano, obligan a los locales a quedarse en la escuela de donde dispararon para que nosotros lleguemos después y bombardeemos el hospital. Este es un acto violento sin precedentes en contra de Israel y la respuesta israelí va a ser sin precedentes en su magnitud.