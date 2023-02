El país, o da una lección democrática o abre la puerta a una crisis política

El jefe de bancada del partido Libre, Rafael Sarmiento, ya lo deslizó la mañana de este viernes en el programa televisivo de debates Frente a Frente que si este viernes no se elige la nueva Corte Suprema de Justicia, un poder del Estado de Honduras, el Poder Judicial, se queda sin operar y funcionar, en otros palabras, deja entrever un rompimiento del orden constitucional.

Para este diputado, hoy viernes a la medianoche, se cumplen siete años de la actual Corte Suprema de Justicia, el periodo que marca la Constitución, por lo tanto, si no se elige, desaparece y eso implica que el Estado no tiene los tres poderes constituidos.

“Si no se elige la Corte entonces los actuales magistrados se quedan de hecho”, dice aunque a renglón seguro dice “Yo no he dicho que queda roto el orden constitucional”.