El 2024 es el año más crítico al superar 137,000 casos de dengue

No bajar la guardia

Después del “Día D” se registraron aproximadamente 1,200 casos menos, no obstante, 8,000 casos continúan siendo una cifra elevada sostienen los expertos, por lo que recomiendan no bajar la guardia, ya que pese a la ligera baja, el impacto de las lluvias que ha azotado el país en los últimos días aún no se refleja en los reportes.

“ Hay que recordar que el “Día D” solo fue un día y que esto puso significar esa baja en relación a las semanas previas a la realización de esta actividad, con esto no significa que las autoridades deben bajar la guardia”, recomendó el epidemiólogo Keneth Rodríguez.