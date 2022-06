Ebal Díaz y Ricardo Cardona no podrían ser extraditados si Honduras los pide

Honduras actualmente no tiene ningún tratado o normativa de extradición con Nicaragua y ante ello surgió la duda sobre qué puede hacer el Estado si requiere a los funcionarios en algún proceso legal.

Díaz está siendo investigado actualmente en el Ministerio Público (MP) por el uso de fondos públicos siendo el presidente del Consejo Directivo de del Instituto de la Propiedad (IP), desde donde salieron fondos para que la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ejecutara el proyecto habitacional denominado “Desarrollo de Residencias Morazán”.

En el MP informaron que la investigación con respecto a ese caso continúa y emitirán el requerimiento fiscal si encuentran indicios de culpabilidad, aunque la persona tenga una ciudadanía que no sea la hondureña.

“Una cosa es la ciudadanía de Nicaragua y lo otro es la línea de investigación, se ha ido por partes y se han tomado testimonios, se ha solicitado información a la unidad ejecutora del proyecto, cuando se tenga listo el requerimiento, independientemente que la persona esté en el país o no, se buscará que responda ante la justicia”, explicó Yuri Mora, jefe de Comunicaciones del MP.

A su vez, EL HERALDO constató que ni Díaz ni Cardona tienen una alerta roja en Interpol, además que no podrían ser extraditados si Honduras los solicita, pero Nicaragua sí está obligado a abrirle un proceso legal en caso que el MP acredite la comisión del delito.

“Si Honduras lo solicita en extradición, aunque no se podría porque no hay un tratado de extradición entre ambos países, debe mandar la documentación a Nicaragua y no significa que no pueden establecer una acción penal en contra de él, esa acción penal deberá ser en Nicaragua”, explicó el abogado Marlon Duarte a este rotativo, quien es experto en temas de extradición.

“Interpol no va a capturar a la persona, pero Nicaragua podría iniciarle un proceso penal para ser juzgado en su país juzgando con las leyes de Nicaragua y no creo que ellos se nieguen a colaborar porque es un naturalizado y exfuncionarios de segunda línea”, concluyó Duarte.

