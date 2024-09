Dogu, Moncada y Hernández aseguran que colaboración con EUA persistirá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.— En medio de la tensión política entre Honduras y EUA, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, sostuvo ayer una reunión al más alto nivel en el Estado Mayor Conjunto.

El encuentro fue con Rixi Moncada, ministra de Defensa, y Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA). La diplomática estuvo dialogando con ellos por poco más de dos horas, pero sin que ella brindara declaraciones al salir de la junta. La reunión fue en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

En su lugar, Dogu precisó que lograron “discutir nuestra colaboración continua. Estados Unidos valora su sólida asociación militar con Honduras, enfocada en combatir el narcotráfico, fortalecer la seguridad y brindar asistencia humanitaria y respuesta a desastres”.

Quienes sí brindaron detalles sobre la reunión fueron Moncada y Hernández, puntualizando que se habló sobre cinco puntos, resaltando que seguirán trabajando a la par de Estados Unidos.

“Se habló de la disponibilidad para mantener un diálogo permanente, un diálogo que debe ser de respeto y considerando los principios de independencia y de autodeterminación de nuestros pueblos”, dijo Moncada.

La también precandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre) agregó que “las líneas de respeto tienen que coincidir con la apertura del año electoral que va a ser convocado este domingo”.

Durante la conferencia también se le preguntó por la denuncia del tratado de extradición, reafirmando que el gobierno no permitirá que se instrumentalice.

“No aceptamos instrumentalizar ningún acuerdo que el país tenga con Estados Unidos, para interferir en el proceso electoral”, adujo.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto se refirió al intento de golpe hacia él, algo que denunció a finales de agosto el canciller Eduardo Enrique Reina, catalogándolo como “golpe de barracas”.

Hernández dejó un mensaje a los militares y exmilitares que han estado hablando de sacarlo del puesto en la institución castrense.

“Cualquiera de esas voces mentirosas es porque no tienen comando de tropa, son los que realmente su accionar anterior les ha hecho que salgan de la institución”, inició diciendo.

Añadió que “son personas que tuvieron su tiempo y espacio y no lo aprovecharon. No hay ninguna de esas cosas, dentro de lo interno de la institución, si hubiese alguien es porque es una minoría o por inconformidad porque no tienen la posición de mando”.