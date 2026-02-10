DNVT cancela de por vida licencia a conductor en Tegucigalpa ¿Qué faltas cometió?

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) canceló de por vida el permiso de conducir a un hondureño que acumulaba 28 infracciones a la Ley de Tránsito y que además circulaba con una licencia vencida desde el año 2018, informó la Policía Nacional.

La acción se ejecutó durante los operativos permanentes de control y prevención vial, tras un requerimiento realizado por agentes de tránsito, quienes identificaron al conductor de una unidad con registro 0439 como un alto riesgo para la seguridad vial.

Según el reporte oficial, al verificar los datos en el sistema, las autoridades constataron que el conductor registraba un total de 28 faltas, entre ellas una por conducir de manera irresponsable bajo los efectos del alcohol, considerada una de las infracciones más graves.