DNVT cancela de por vida licencia a conductor en Tegucigalpa ¿Qué faltas cometió?

Tras acumular 28 infracciones a la Ley de Tránsito y portar un permiso vencido desde 2018, durante un operativo vial sancionaron al conductor y decomisaron la unidad

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 10:31
El vehículo fue decomisado y trasladado al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la capital, tras la cancelación definitiva del permiso de conducir del infractor.

 Foto cortesía: DNVT.

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) canceló de por vida el permiso de conducir a un hondureño que acumulaba 28 infracciones a la Ley de Tránsito y que además circulaba con una licencia vencida desde el año 2018, informó la Policía Nacional.

La acción se ejecutó durante los operativos permanentes de control y prevención vial, tras un requerimiento realizado por agentes de tránsito, quienes identificaron al conductor de una unidad con registro 0439 como un alto riesgo para la seguridad vial.

Según el reporte oficial, al verificar los datos en el sistema, las autoridades constataron que el conductor registraba un total de 28 faltas, entre ellas una por conducir de manera irresponsable bajo los efectos del alcohol, considerada una de las infracciones más graves.

En la documentación del conductor, durante un operativo vial en Tegucigalpa, donde se confirmó que acumulaba 28 infracciones y portaba licencia vencida desde 2018.

Asimismo, se confirmó que el ciudadano, de 31 años de edad, portaba una licencia de conducir tipo liviana, aunque conducía un bus de transporte de pasajeros, que se encontraba vencida desde hace más de siete años, lo que constituye una falta grave a la normativa vigente.

Ante esta situación, la DNVT procedió al decomiso del vehículo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en la capital, y a la cancelación de por vida del permiso de conducir del infractor.

Las autoridades señalaron que este tipo de medidas responden a conductas irresponsables que ponen en riesgo la vida del propio conductor, así como la de peatones, pasajeros y demás usuarios de la red vial.

La DNVT hace un llamado a la población a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y mantener su documentación en regla, a fin de contribuir a una movilidad más segura en el país.

