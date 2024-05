Mauricio Rivera y Bartolo Fuentes desesperados por influenciar en decisiones judiciales

En comunicaciones de WhatsApp , que circularon en las redes sociales, tanto Rivera como Fuentes, aseguran sentirse desprotegidos frente a resoluciones judiciales que no les favorecen y que complican sus procesos penales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desesperados y acorralados están los diputados de Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Rivera y Bartolo Fuentes, quienes enfrentan juicios por diversos delitos, pero según ellos no cuentan con el respaldo de su partido para intentar influir en decisiones judiciales a su favor.

En seguida, el diputado de Yoro, Bartolo Fuente, respondió: “igual he realizado múltiples llamadas a los que se suponen deben apoyarnos y ni contestan. Tal vez me contestan después de la condena”.

Prosiguió: “yo no me rajo, pero si incomoda y molesta porque son nuestras acciones políticas, no es asunto personal y menos actos bochornosos”.

“Pongámonos las pilas. Fabricio (Sandoval), Mauricio y yo. En el otro caso que me llevan rechazaron la apelación y desestimaron también la solicitud de reposición, o sea que sigue el juicio, aun cuando no hay una sola prueba, solo la declaración de la denunciante”, dijo.

Aseveró que “ni en los tiempos de los escuadrones de la muerte y ni en todos los gobiernos cachurecos me habían llevado un juicio tan avanzado”.

Una vez más intervino Mauricio Rivera y señaló que, “yo perdí todas las esperanzas de recibir apoyo y ayuda de mi partido, estoy solo en esto con Dios y mi familia. Pero así es esto”.

Reveló que, “Mario Díaz (magistrado de la CSJ) me quitó el delito de tráfico de influencias, pero lo volvieron a revivir. Ese delito me inhabilitó como diputado y si quieren volver a hacerlo. Al menos los cachurecos se hacen un nudo, toca enfrentar el proceso y el juicio oral y público”.

“Si me condenan por estos delitos, habrá logrado enviarme a prisión por más de ocho años. Gracias ´compañeros´”, afirmó.