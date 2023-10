Diputado Manuel Rodríguez asegura que viaje a Rusia afecto su salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre) Manuel Rodríguez, aseguró que viaje a Rusia afeto su salud debido al largo trayecto recorrido de 52 horas de vuelo hasta Moscú.



“Yo fui allá y le cuento que me pegó una insolación soy diabético, las dos piernas se me hincharon y dije yo hasta aquí llego el abogado, gracias a Dios un doctor me atendió”, comentó el parlamentario durante una entrevista.



Agregó que “si a mi me piden volver a ir (a Rusia) lo pensaría, porque son más de 52 horas de vuelo sin levantarse de un avión es tedioso, pero no importa lo importante es que se dio ese hecho. Las comidas de allí son árabes uno no está acostumbrado, yo pensé ver sopa marinera, de res, mondogo o de pollo, allí no existe eso lastimosamente cada quien se adapta a las circunstancias”.



El parlamentario quien conformo la nutrida comisión que acompañó a Luis Redondo a la ciudad de Moscú, Rusia; aseguró peticiono al gobierno de Vladimir Putin la donación de al menos 200 máquinas para realizar hemodiálisis.



“Por mi parte humildemente le pedí allí a Vladimir Putin frente a todos los parlamentarios, que nos diera 200 máquinas de hemodiálisis, porque la gente se nos está muriendo eso está privatizado, solo se río al estilo de él y dijo eso hágalo en las mesas de trabajo que eso empezó a las siete y termino a la 1:00 de la mañana”, detalló.



Dentro de las peticiones planteadas durante las reuniones, Rodríguez pormenorizó que pidió al gobierno ruso ayudas para otorgar becas a los jóvenes de escasos recursos en el país.