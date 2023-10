Viaje a Rusia no traerá beneficios a Honduras, según expertos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin beneficios visibles para el país retornará a Honduras la nutrida comisión de diputados del C ongreso Nacional que viajó durante seis días a Rusia.

La nutrida comisión de parlamentarios retornará hoy a Honduras, donde hasta el momento aún no se cuenta con un informe sobre los logros alcanzados durante la gira.

Asimismo se le hizo la consulta directa a Luis Redondo y mediante WhatsApp respondió que Rusia sí paga todo, pero sin detallar -gastos- de cuántos congresistas. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, reconoció que le dieron información, pero no de manera completa pues es otro poder del Estado.

“La información que a mí me brindó el Congreso es que el viaje era cubierto por Rusia, no me dieron detalles o desglose en el Congreso sobre a quiénes cubría”, puntualizó Pastor.

En tanto, el canciller Eduardo Enrique Reina comentó que deberán esperar el regreso de la comitiva para conocer los logros de la visita.

“Lo importante de la visita de los diputados a Rusia es el resultado que se obtenga de la reunión para el país”, dijo.