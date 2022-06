Diputado de Libre denuncia que no lo dejan ingresar a la entrega del informe de 100 días del CN

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, denunció al titular del Poder Legislativo por negarle el derecho a la entrega del informe del informe de los 100 días de gestión.

El parlamentario declaró que “los compañeros diputados no me dejaban entrar, los policías no dejaban pasar por no tener el carnet del Congreso Nacional, por orden de Luis Redondo, según lo que me dijeron en Tecnología. Lo he solicitado enésimas veces, por eso tuve que traer mi credencial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Mañana lo llevaré a Casa Presidencial para que me dejen entrar”.

Después de varios minutos esperando por una solución, el diputado Marco Eliud Girón logró ingresar al hemiciclo legislativo con su credencial en mano en señal de protesta.

