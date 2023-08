Diputada asegura que Eduardo Maldonado debería ser el candidato presidencial del Partido Liberal

“A mí me han ofrecido alianzas, varios sectores me han ofrecido apoyo, me han llamado, he estado en reuniones donde me han dicho: ‘Eduardo, mire, considérelo, usted es una buena opción’, pero no puedo mentir, yo no he tomado esa decisión, no puedo decir ni no ni sí”, respondió el comunicador.

Maldonado, dijo que en este momento de su vida anhela un descanso y esto debería ser un factor a considerar, de llegar a plantearse la posibilidad de competir políticamente: “Yo más bien estoy en otra opción, queriendo no tener tantas cargas, quiero ya sacudirme del trabajo después de 42 años, me estoy levantando desde hace más de 30 años a las 3 de la mañana, entonces quiero también descansar”.