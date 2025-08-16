Dionisio Romero, ejemplo de rectitud y amor a la patria: así lo recordó su hijo, embajador en Inglaterra

Tegucigalpa, Honduras.- Quien no ha escuchado o leído sobre Dionisio Romero Narváez se pierde de un deleite de lucha, rectitud y ejemplo de civismo. Han pasado 56 años desde su partida, pero su recuerdo sigue presente en la historia de Honduras como ejemplo de honradez, civismo y amor a la patria. Su hijo, Iván Romero Martínez, actual embajador de Honduras en Inglaterra, lo recordó al compartir una oración escrita por su padre para Honduras. “Hoy (16 de agosto de 2025) que mi padre Dionisio Romero Narváez cumple 56 años de muerte, publico nuevamente esta Oración por Honduras, escrita desde el corazón y con el alma de rodillas. QEPD”, escribió Romero Martínez en su cuenta de X. En sus líneas, Romero Narváez pedía paz, justicia y reconciliación para los hondureños. Rogaba porque cesaran las injusticias y porque la patria no volviera a ser golpeada por "tiranos ni opresiones". "Que cesen las lágrimas de la patria y cojan los puños que insisten en golpearla. Que la violencia muera y reine la concordia... Señor, haz que Honduras se limpie de amenazas y se libre de asechanzas...": cita la oración por Honduras de Dionisio Romero Narváez. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Un hombre recto y valiente

Dionisio Romero Narváez nació en Olanchito, Yoro, el 10 de febrero de 1915, y falleció un 16 de agosto de 1969. Periodista, político y escritor, se enfrentó a la dictadura, se exilió y nunca dejó de alzar la voz en favor de la democracia. “Un hombre recto. Valiente, revolucionario. Se enfrentó a la dictadura, se exilió y luchó por la democracia y la libertad de Honduras. Me enseñó a ser bueno, correcto, erguido como los pinos de Honduras y siempre me repetía: El honor es primero y Honduras no quiere hijos sin honor”, recordó su hijo Iván en otra publicación. Como periodista, dejó una huella imborrable. Fundó y dirigió periódicos que defendieron la justicia social y la libertad de expresión, denunciando injusticias y promoviendo la participación ciudadana. Su voz crítica y sus editoriales comprometidas ayudaron a moldear la opinión pública y a fortalecer la democracia. Además, su ética y honradez se hicieron legendarias. Incluso en los momentos más difíciles, se negó a aceptar dinero que según él “no le correspondía”. Se cuenta que en su lecho de enfermo, siendo alcalde, rechazó su salario porque no había podido trabajar. “No me corresponde ese dinero, reintégrelo a la Tesorería”, pidió.

Legados en Letras y obras

Romero Narváez escribió en periódicos como Patria, La Voz del Pueblo, Sufragio Libre, La Razón y Correo del Norte. Junto a Ramón Amaya Amador fundó el semanario Alerta en 1943. Fue alcalde de Olanchito entre 1957 y 1959 y es recordado como uno de los ediles más progresistas de la ciudad. Modernizó el alumbrado, mejoró la red de agua potable, abrió caminos rurales, construyó escuelas y entregó terrenos a familias humildes para levantar viviendas en las colonias La Libertad Norte y Sur. Olanchito honra su nombre con bustos, escuelas, premios periodísticos y hasta una colonia que lleva su nombre. En la Casa de la Cultura, su fotografía sigue colgada como símbolo de civismo.

El legado de Dionisio Romero Narváez continúa a través de sus hijos, especialmente de Iván Romero Martínez, quien honra los valores de su padre desde su cargo como embajador de Honduras en Inglaterra.

Oración por Honduras escrita por Dionisio