Dejando Huellas conmemora Día Mundial del Síndrome de Down con desfile inclusivo

Tegucigalpa, Honduras.- “Cromosoma de la Amistad” reunió el pasado 20 de marzo en Tegucigalpa a decenas de familias en una jornada llena de inclusión, convivencia y alegría, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, actividad organizada por la organización Dejando Huellas. El evento reunió a más de 40 modelos, en su mayoría provenientes de Tegucigalpa, pero también con la participación de jóvenes y niños de Comayagua, Choluteca y Sabanagrande, quienes desfilaron en una pasarela muy especial acompañados de su mejor amigo, resaltando el valor de la amistad, la inclusión y la aceptación. Como parte de la preparación para esta celebración, los participantes han vivido una serie de experiencias formativas y creativas que fortalecen su talento y habilidades.

Entre ellas, destacan los talleres de pintura impartidos por la artista Carolina Carías, así como un taller de cerámica dirigido por el licenciado Gabriel Zaldívar, donde los jóvenes pudieron explorar su creatividad a través del arte.

Asimismo, los más pequeños han disfrutado actividades culinarias en las que se convirtieron en “chef por un día”, elaborando pizza y decorando cupcakes, fomentando la autonomía, la diversión y el aprendizaje a través de la práctica. Como parte del proceso de sensibilización y visibilidad, los participantes también han realizado giras de medios, llevando un mensaje de conciencia sobre el Síndrome de Down y la importancia de construir una sociedad más inclusiva.