Por definir la convocatoria al CNDS con la ley vigente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales informó que la presidenta Xiomara Castro deberá decidir si convoca o no a Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) con la ley vigente, normativa que no fue derogada la semana pasada en el Congreso Nacional.

Esa convocatoria debe darse a más tardar este día y hasta el cierre de la edición impresa de este rotativo, la citatoria no se había efectuado el domingo.

Uno de los integrantes en el CNDS es el titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, quien consideró que la ley que pretende aprobar el Congreso Nacional sí concentra poderes como lo denunció el Partido Nacional.

LEA: Presidente del CAH asegura que Honduras vive momentos de horror por la violencia

“Pareciera a la luz del contenido del proyecto que se presentó al Congreso en días anteriores que la concentración de poderes es aún más evidente que en las circunstancias anteriores o todavía actuales porque entendemos que prevalece la ley vigente”, pormenorizó Argueta durante la elección de representantes a la Junta Nominadora por parte del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

Asimismo, el presidente de la Corte consideró que ellos no deben estar en el nuevo CNDS, pero sí el Ministerio Público. Desde el gobierno hay una necesidad para efectuar el CNDS, así lo manifestó el expresidente Zelaya, quien perfectamente puede estar en el nuevo Consejo como secretario ejecutivo o suplente, figura que contempla la nueva ley.

“Tenemos más de diez instituciones de la seguridad donde no se pueden hacer nombramientos, no se puede ver el pasivo laboral, las liquidaciones. No se puede seguir manteniendo las instituciones paralizadas”, argumentó.

Esta semana dentro del Congreso Nacional continuará la discusión de la nueva Ley del CNDS, discutiendo la totalidad de los artículos.

ES DE INTERÉS: Positividad por covid-19 supera el 20% en Honduras