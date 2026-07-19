David A. Rosenthal recibe en Colombia el galardón "La Bailarina del Poder" como Mejor Periodista Internacional

Colombia.- El periodista, politólogo y analista internacional David A. Rosenthal, también columnista de EL HERALDO, fue distinguido con el galardón "La Bailarina del Poder" en la XVIII edición de los Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia, al recibir el reconocimiento como Mejor Periodista Internacional por su trayectoria y sus aportes al periodismo, el análisis político y las relaciones internacionales.
La ceremonia se celebró el 16 de julio en el Salón Buenos Aires del Club El Nogal y conmemoró, además, los 18 años de esta iniciativa creada por la Organización Gacetas de Colombia y la Red de Prensa Colombiana e Internacional, presididas por José Gámez López, con el propósito de exaltar a personalidades que han contribuido de manera significativa al desarrollo de la sociedad colombiana en distintos ámbitos.
Rosenthal fue reconocido por su trayectoria como analista internacional, politólogo, periodista y columnista, con una labor especializada en el análisis de la política internacional, la geopolítica, las relaciones internacionales y la política colombiana, así como de los principales acontecimientos de Medio Oriente, con especial énfasis en Israel, Irán, el mundo árabe y la seguridad regional.
A lo largo de su carrera ha desarrollado una amplia labor en prensa escrita, radio y televisión, consolidándose como una de las voces colombianas de mayor referencia en el análisis de asuntos internacionales.
Sus artículos y columnas se han publicado en importantes medios de Colombia, así como en España, Israel, Estados Unidos y Centroamérica.
Asimismo, es columnista de EL HERALDO, donde aborda temas relacionados con diplomacia, democracia, seguridad internacional, memoria histórica y política exterior.
Además de su trabajo como columnista y analista, ha participado como invitado y comentarista en programas de televisión nacionales e internacionales, ofreciendo análisis sobre elecciones, conflictos internacionales y coyuntura geopolítica.
También ha conducido y participado en espacios radiales y ha sido entrevistado de manera recurrente por emisoras y medios de comunicación en Colombia y el exterior.
La distinción le fue conferida en la categoría de Periodismo Internacional, una de las exaltaciones entregadas durante la gala, en la que también fueron reconocidos periodistas, empresarios, diplomáticos, líderes sociales, académicos, representantes de la fuerza pública y gestores culturales.
El principal símbolo de los galardones es la estatuilla "La Bailarina del Poder", una obra en bronce concebida por la escultora Liliana Méndez Builes a partir de una propuesta de José Gámez López.
La figura representa a una bailarina de ballet y simboliza valores como la disciplina, la rectitud, la perseverancia, el equilibrio, la sincronización y la excelencia, principios que la organización busca destacar en quienes reciben este reconocimiento.
De acuerdo con la Organización Gacetas de Colombia, los galardones no premian una obra específica, sino la trayectoria, el servicio y el impacto social de cada distinguido.
Bajo el lema "Algo más que premios", la iniciativa ha reconocido a más de 600 personalidades desde su creación, consolidándose como uno de los espacios de reconocimiento al liderazgo y al periodismo más representativos del país.
Durante la ceremonia también fueron distinguidas figuras del periodismo colombiano como Juan Diego Alvira, Ivonne Vargas Padilla, José Manuel Acevedo, Juan Lozano, Andrés Mompotes y Jorge Hernán Peláez, además de representantes de los sectores empresarial, diplomático y académico.
En el ámbito internacional fueron reconocidos Kobi Valer, como mejor diplomático del Estado de Israel en Colombia, y Víctor Chu, como mejor representante diplomático de la República de China (Taiwán).
Para David A. Rosenthal, este reconocimiento representa un respaldo a una trayectoria dedicada al ejercicio de un periodismo analítico e independiente, orientado a explicar los grandes desafíos de la política mundial y a fortalecer el debate público sobre las relaciones internacionales, la democracia y los asuntos estratégicos que marcan la agenda global.
La XVIII edición de los Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia reunió a 49 galardonados de distintos sectores de la vida nacional, reafirmando el propósito de la organización de reconocer el mérito, el liderazgo y el servicio a la sociedad.