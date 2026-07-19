David A. Rosenthal recibe en Colombia el galardón "La Bailarina del Poder" como Mejor Periodista Internacional

Colombia.- El periodista, politólogo y analista internacional David A. Rosenthal, también columnista de EL HERALDO, fue distinguido con el galardón "La Bailarina del Poder" en la XVIII edición de los Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia, al recibir el reconocimiento como Mejor Periodista Internacional por su trayectoria y sus aportes al periodismo, el análisis político y las relaciones internacionales. La ceremonia se celebró el 16 de julio en el Salón Buenos Aires del Club El Nogal y conmemoró, además, los 18 años de esta iniciativa creada por la Organización Gacetas de Colombia y la Red de Prensa Colombiana e Internacional, presididas por José Gámez López, con el propósito de exaltar a personalidades que han contribuido de manera significativa al desarrollo de la sociedad colombiana en distintos ámbitos. Rosenthal fue reconocido por su trayectoria como analista internacional, politólogo, periodista y columnista, con una labor especializada en el análisis de la política internacional, la geopolítica, las relaciones internacionales y la política colombiana, así como de los principales acontecimientos de Medio Oriente, con especial énfasis en Israel, Irán, el mundo árabe y la seguridad regional.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una amplia labor en prensa escrita, radio y televisión, consolidándose como una de las voces colombianas de mayor referencia en el análisis de asuntos internacionales. Sus artículos y columnas se han publicado en importantes medios de Colombia, así como en España, Israel, Estados Unidos y Centroamérica. Asimismo, es columnista de EL HERALDO, donde aborda temas relacionados con diplomacia, democracia, seguridad internacional, memoria histórica y política exterior. Además de su trabajo como columnista y analista, ha participado como invitado y comentarista en programas de televisión nacionales e internacionales, ofreciendo análisis sobre elecciones, conflictos internacionales y coyuntura geopolítica.