Estas son las cuentas oficiales de la presidencia de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Sin perder tiempo, el equipo del nuevo gobierno, habilitó los canales digitales oficiales de la presidencia de Nasry Asfura, a través de los cuales se dará a conocer información institucional y comunicados de Estado.
La creación de las nuevas cuentas surge tras la imposibilidad de acceder a las plataformas usadas por el gobierno de Xiomara Castro, negando las claves y accesos al nuevo mandato.
Según se informó, por instrucciones de Castro, dichas plataformas pasarán a un estado de archivo como registro histórico de su gestión.
Sin embargo, el esquipo de transición, lejos de entrar en parálisis comunicativa, optó por crear las nuevas páginas donde aparecerá toda la información oficial relacionada con el gobierno de Nasry Asfura, quien fue juramentado el pasado 27 de enero en el Congreso Nacional.
Cuentas oficiales
Las nuevas cuentas del nuevo gobierno son: Presidencia de Honduras en Facebook, @hnpresidencia en X y presidenciahonduras tanto en Instagram como en TikTok.
Las nuevas redes destacan el Escudo Nacional de Honduras, retornando a la simbología clásica, apelando a la identidad nacional, marcando distancia estética notable con la línea gráfica que marcó los gobiernos anteriores.
Desde estas nuevas plataformas, las administración de Asfura promete difundir comunicados oficiales, actividades del mandatario y los avances de gestión en tiempo real.