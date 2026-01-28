Estas son las cuentas oficiales de la presidencia de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Sin perder tiempo, el equipo del nuevo gobierno, habilitó los canales digitales oficiales de la presidencia de Nasry Asfura, a través de los cuales se dará a conocer información institucional y comunicados de Estado. La creación de las nuevas cuentas surge tras la imposibilidad de acceder a las plataformas usadas por el gobierno de Xiomara Castro, negando las claves y accesos al nuevo mandato.

Según se informó, por instrucciones de Castro, dichas plataformas pasarán a un estado de archivo como registro histórico de su gestión.

Sin embargo, el esquipo de transición, lejos de entrar en parálisis comunicativa, optó por crear las nuevas páginas donde aparecerá toda la información oficial relacionada con el gobierno de Nasry Asfura, quien fue juramentado el pasado 27 de enero en el Congreso Nacional.

Cuentas oficiales