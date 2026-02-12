  1. Inicio
  2. · Honduras

Cuatro helicópteros Airbus H145 llegan al país; se usarán para emergencias y seguridad

Las Fuerzas Armadas incorporan cuatro helicópteros Airbus H145 D3, provenientes de Alemania, para apoyar emergencias y labores humanitarias en el país

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 07:03
Cuatro helicópteros Airbus H145 llegan al país; se usarán para emergencias y seguridad

Procedentes de Alemania, las nuevas aeronaves Airbus H145 D3 ya están en Tegucigalpa para iniciar operaciones de rescate y seguridad en dos semanas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras confirmaron la llegada de cuatro helicópteros Airbus H145 D3, adquiridos a través de la empresa Airbus, desde Frankfurt, Alemania. Estas aeronaves que fueron trasladadas hacia la capital, serán destinadas para misiones en beneficio del pueblo hondureño.

Según explicó el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, estos helicópteros vienen a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y tareas de seguridad del país.

"Estas aeronaves vienen procedentes de Alemania y ya fueron trasladadas a la capital, donde serán ensambladas. En aproximadamente dos semanas, estarán en operaciones cumpliendo varias misiones", manifestó Rivera.

Gobierno de Xiomara Castro entregará solo cuatro helicópteros H145 de los seis anunciados

Entre las funciones que cubrirán los Airbus H145 están el combate y control de incendios forestales, la lucha contra el narcotráfico y la realización de evacuaciones aeromédicas. También serán útiles para transportar ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, según detalló el portavoz.

Los Airbus H145 serán destinados a emergencias y seguridad.

Los Airbus H145 serán destinados a emergencias y seguridad.

(Foto: EL HERALDO)

Rivera explicó que inicialmente, el proyecto contemplaba la adquisición de seis helicópteros, pero finalmente solo se compraron cuatro. "El proceso de adquisición contempla la compra de estas cuatro aeronaves Airbus H145. El proyecto original era para seis, pero fue modificado", afirmó.

Cabe destacar que las aeronaves llegaron desde Frankfurt, a bordo de un Boeing 747-400, pilotado por un hondureño, el capitán José Alvarado.

El portavoz también fue enfático en aclarar que no hay planes inmediatos para adquirir otras dos aeronaves adicionales en 2027. "No está previsto adquirir más en este momento", concluyó Rivera.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias