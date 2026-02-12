Cuatro helicópteros Airbus H145 llegan al país; se usarán para emergencias y seguridad

Rivera explicó que inicialmente, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/helicopteros-h145-fuerza-area-honduras-xiomara-castro-AI29129944" target="_blank">el proyecto contemplaba la adquisición de seis helicópteros</a>, pero finalmente solo se compraron cuatro. "El proceso de adquisición contempla la compra de estas cuatro aeronaves Airbus H145. El proyecto original era para seis, pero fue modificado", afirmó. Cabe destacar que las aeronaves llegaron desde Frankfurt, a bordo de un Boeing 747-400, pilotado por un hondureño, el capitán José Alvarado. El portavoz también fue enfático en aclarar que no hay planes inmediatos para adquirir otras dos aeronaves adicionales en 2027. "No está previsto adquirir más en este momento", concluyó Rivera.