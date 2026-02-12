Cuatro helicópteros Airbus H145 llegan al país; se usarán para emergencias y seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras confirmaron la llegada de cuatro helicópteros Airbus H145 D3, adquiridos a través de la empresa Airbus, desde Frankfurt, Alemania. Estas aeronaves que fueron trasladadas hacia la capital, serán destinadas para misiones en beneficio del pueblo hondureño.

Según explicó el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, estos helicópteros vienen a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y tareas de seguridad del país.

"Estas aeronaves vienen procedentes de Alemania y ya fueron trasladadas a la capital, donde serán ensambladas. En aproximadamente dos semanas, estarán en operaciones cumpliendo varias misiones", manifestó Rivera.