  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Cuánto durará el frente frío que traerá lluvias y bajas temperaturas a Honduras?

Las lluvias que podrían superar los 200 milímetros y temperaturas mínimas de hasta cinco grados centígrados, aquí todo lo que debe saber sobre el frente frío

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 21:37
¿Cuánto durará el frente frío que traerá lluvias y bajas temperaturas a Honduras?

El frente frío hará descender el termómetro en varias regiones de Honduras, con registros de entre 10 y 12 grados y hasta cinco grados en zonas elevadas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa,Honduras.- Un frente frío que provocará lluvias entre moderadas e intensas y un descenso significativo de las temperaturas ingresará este sábado a Honduras, con mayor impacto en la región costera del país, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Según los pronósticos, las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros, mientras que en las zonas más elevadas del oeste y centro del país las temperaturas podrían descender hasta los cinco grados centígrados.

Debido a este nuevo frente frío -que se suma a otro registrado la semana pasada y que dejó lluvias durante cuatro días consecutivos- el organismo de protección civil declaró alerta verde (preventiva) en cuatro departamentos y alerta amarilla (vigilancia) en tres más.

Temperaturas bajarán hasta 9 grados: departamentos más afectados y medidas a tomar

Estas alertas abarcan principalmente el oeste del país y toda la franja costera, desde la frontera con Guatemala hasta los límites con Nicaragua.

La Copeco advirtió que las lluvias y el descenso del termómetro se intensificarán a partir del domingo y podrían prolongarse hasta el martes de la próxima semana.

Los departamentos de Atlántida y Colón, en la región Caribe, figuran entre los más vulnerables, debido a que sus suelos permanecen saturados por las precipitaciones recientes.

Tegucigalpa registrará este lunes su temperatura más baja en décadas

El mayor descenso de temperatura, de hasta cinco grados centígrados, se registraría en el departamento de Intibucá, mientras que en Francisco Morazán, donde se ubica Tegucigalpa, la capital del país, el termómetro podría oscilar entre los 10 y 12 grados, detalló la institución.

El organismo también prevé que durante febrero podrían registrarse al menos dos o tres frentes fríos adicionales, como parte de un temporal que podría extenderse hasta inicios de marzo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias