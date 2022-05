Cohep lamenta que crisis continúe por responsabilidad del sector transporte de carga

El Cohep señala que “apoya que se cumpla con la normativa vigente y el cumplimiento de las tarifas actuales”, que es la demanda original de los transportistas de carga, sin embargo estos cuando ya se había alcanzado el acuerdo hicieron una nueva solicitud que no era parte de la pretensión original.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), a la población en general expresa ante la situación que se vive en torno a la detención de actividades del transporte de carga terrestre:

1. Que ayer, 10 de mayo de 2022, en horas de la noche se llevó a cabo una reunión entre el Gobierno, Transportistas y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), donde todas las partes escucharon detenidamente la petición de los transportistas, la cual se basa en el cumplimiento de las tarifas vigentes establecidas en Ley, petición a la que el COHEP, apoya y expresó que se cumpla con la normativa vigente y el cumplimiento de las tarifas actuales.

2. Se redactó un comunicado de lo pactado en dicha reunión, mismo que sería firmado por las partes representadas en la misma y que con la firma del acuerdo se pondría fin al conflicto. Con ello, se esperó un periodo de tiempo a que deliberaran e hicieran las consultas con los demás transportistas y al final, no se firmó debido a que los transportistas exigieron una nueva solicitud de un pago de USD 0.26 como reconocimiento del aumento del diésel, lo cual no era parte de la pretensión original de los transportistas y dado que es un asunto que involucra un subsidio, el COHEP no tiene la potestad de decidir al respecto.

3. Quedó claro en la reunión que el gobierno cumpliría con el acuerdo entre el sector transporte y el ejecutivo, incluyendo: Veda de permisos; una iniciativa de Ley para sancionar el incumplimiento del pago de la tarifa; regulación del cabotaje. Es importante señalar que para estos puntos el COHEP solo fungió como observador, ya que no tiene injerencia al respecto.

4. Reiteramos que el COHEP, no es una autoridad y no es parte del gobierno. El COHEP es una organización que promueve políticas empresariales y que respalda el cumplimiento de la ley como tal y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

5. El acuerdo mencionado no se firmó por exclusiva responsabilidad del sector transporte. Con ello, el COHEP hace un enérgico llamado a que se alcance un acuerdo justo y razonable para todas las partes, donde se pongan siempre los intereses de Honduras por sobre los particulares y sin tomar ventajas de las diversas crisis que hoy afronta con entereza y liderazgo el poder ejecutivo.

Dado Tegucigalpa, M.D.C. 11 de mayo del 2022