CPH denuncia atentado contra las libertades del pueblo hondureño en las elecciones

“Lamentamos profundamente la ausencia de los dos consejales, entendemos la razón de la concejal Ana Paola Hall y nos solidarizamos, pero desconocemos la razón de Marlon Ochoa”, mencionó Sierra sobre la reunión con el CNE.

“Este es un tema que debe interesar en todos los aspectos, no solamente a un sector en particular, no es un tema único y exclusivamente de partidos políticos, no es un tema único y exclusivamente del Consejo Nacional Electoral, no es un tema único y exclusivamente de libertad de expresión y en este caso del Colegio de Periodistas, es un tema que nos interesa a todos”, reiteró. “Llamo esta tarde a los partidos políticos, a los tres partidos políticos que se han mantenido callados con este tema tan importante”, manifestó.